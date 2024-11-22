«Методичка национализма»: Азаров раскрыл, чьими руками свершили «оранжевую революцию» на Украине
Азаров: Основные силы «Майдана» 2004 года на Украине были националистами
Основными силами «Майдана» на Украине в 2004 году были националистами. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров в интервью, приуроченному к 20-летней годовщине «оранжевой революции». По его словам, их — «по сути бандеровцев» — готовили на западе страны.
«По всем членам Верховного суда <...> проехались люди, которые без стеснения заходили в квартиры, в дома к этим членам, угрожали судьям <...> то есть они террором запугали Верховный суд», — сказал он РИА «Новости».
Азаров добавил, что активисты по методичке демонизировали действующую власть и обвиняли её во всех проблемах. С другой же стороны выставилась якобы прямо противоположная, чуть ли не святая политическая сила.
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для РФ было недопустимо держать у границ страну с растущими элементами нацистского режима. Он добавил, что киевский режим взращивал нацизм в стране, так как у руля Украины были люди, разделяющие эту идеологию.
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