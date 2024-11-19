Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 12:11

Песков: Для России недопустимо иметь у границ страну с элементами нацизма

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о причинах начала СВО, сообщил, что для РФ было недопустимо иметь у границ страну с растущими элементами нацистского режима. Представитель Кремля также отметил, что киевский режим поддерживал нацизм в стране, так как в руководстве Украины были люди, разделяющие эту идеологию.

«И для России — страны, которая в следующем году будет отмечать 80-летие Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, это недопустимо», — заявил Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

Кремль и Минобороны РФ взяли под прицел все действия ВСУ с ракетами ATACMS
Кремль и Минобороны РФ взяли под прицел все действия ВСУ с ракетами ATACMS

Ранее Песков сообщил, что СВО закончится, когда все цели России будут достигнуты. Представитель Кремля также отметил, что пока не может сказать, когда это произойдёт.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Другие новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar