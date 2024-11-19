Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о причинах начала СВО, сообщил, что для РФ было недопустимо иметь у границ страну с растущими элементами нацистского режима. Представитель Кремля также отметил, что киевский режим поддерживал нацизм в стране, так как в руководстве Украины были люди, разделяющие эту идеологию.

«И для России — страны, которая в следующем году будет отмечать 80-летие Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, это недопустимо», — заявил Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».