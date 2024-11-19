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Регион
19 ноября, 10:52

В Кремле рассказали, когда закончится СВО на Украине

Песков: СВО закончится, когда все цели России будут достигнуты

Спецоперация на Украине завершится после того, как все поставленные Россией цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда это может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это то, что этому придет конец, как только мы достигнем наших целей», — ответил на соответствующий вопрос официальный спикер Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков дал свой комментарий относительно обновлённой ядерной доктрины РФ, которая была подписана президентом страны Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера, документ подразумевает право на ядерный ответ в том случае, если Киев станет наносить удары неядерными западными ракетами по территории РФ.

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Юрий Лысенко
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