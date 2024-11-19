В Кремле рассказали, когда закончится СВО на Украине

Спецоперация на Украине завершится после того, как все поставленные Россией цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда это может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это то, что этому придет конец, как только мы достигнем наших целей», — ответил на соответствующий вопрос официальный спикер Кремля.