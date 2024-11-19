Песков предупредил о ядерном ответе РФ на использование ВСУ западных ракет

«Речь там идёт в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерного оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против неё и (или) Республики Беларусь как государства — участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) их территориальной целостности», — указал он.