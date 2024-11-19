Песков предупредил о ядерном ответе РФ на использование ВСУ западных ракет
Обновлённая ядерная доктрина, которую подписал президент России Владимир Путин, предусматривает вероятность ядерного ответа в случае, если Украина решит использовать против нашей страны неядерные ракеты, поставленные западными союзниками. Такое заявление на брифинге сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Речь там идёт в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерного оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против неё и (или) Республики Беларусь как государства — участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) их территориальной целостности», — указал он.
Кроме того, Песков ответил утвердительно на вопрос о том, станет ли Москва рассматривать использование западных ракет в неядерном исполнении ВСУ как элемент нападения неядерного государства с поддержкой ядерной страны и повлечёт ли это за собой вероятность применения РФ ядерного оружия.
Напомним, что президент Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Основной целью этого документа является защита суверенитета страны. Обновлённый указ был опубликован в связи с появлением новых военных угроз и рисков, что потребовало от лидера государства уточнения определённых параметров. Как уточнил Песков, ядерная доктрина была актуализирована из-за текущей обстановки. Он также добавил, что её текст должен стать предметом глубокого анализа в стране и во всём мире.
Life.ru