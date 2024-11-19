Кремль и Минобороны РФ взяли под прицел все действия ВСУ с ракетами ATACMS
Песков: Российские военные внимательно отслеживают ситуацию с ракетами ATACMS
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после информации о намерении украинских войск применить ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
«Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем всё», — уверил представитель Кремля.
Напомним, пока ещё действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Вслед власти Франции и Великобритании вынесли аналогичное решение. Однако позже Париж отказался от «разрешения» на атаку территорий РФ ракетами Storm Shadow, но такая возможность изучается. Лондон также дал задний ход, заявив, что киевские власти не могут атаковать территорию РФ при помощи британских дальнобойных ракет. В России не исключили ядерный ответ Западу на подобное разрешение. Эксперт предположил, что Москва может ударить по водной поверхности в акватории Северного моря вблизи побережья Франции и Великобритании. Агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться в РФ как совместное нападение.
Life.ru