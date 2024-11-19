Кремль и Минобороны РФ взяли под прицел все действия ВСУ с ракетами ATACMS

«Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем всё», — уверил представитель Кремля.