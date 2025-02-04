Сын легенды баскетбола Джордана попался на наркоте и пьяном вождении в США
TMZ: Сына баскетболиста Джордана арестовали за хранение наркотиков и пьяную езду
Маркус Джордан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / heirmj523
В США полиция задержала сына знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, его обвинили в хранении наркотических веществ и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ. Сейчас Маркусу Джордану 34 года, он выступал баскетбольную команду университета Центральной Флориды.
«Сын легенды НБА Майкла Джордана был арестован и помещён в тюрьму округа Ориндж за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту», — сказано в материале.
Маркус Джордан также известен тем, что встречался с бывшей женой Скотти Пиппена — партнёра его отца по «Чикаго Буллз».
Ранее Life.ru писал, что шесть кроссовок легенды баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн. В коллекции была представлена обувь, в которых «Его Воздушество» играл в решающих поединках за титул чемпиона НБА.