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Регион
4 февраля, 15:23

Сын легенды баскетбола Джордана попался на наркоте и пьяном вождении в США

TMZ: Сына баскетболиста Джордана арестовали за хранение наркотиков и пьяную езду

Маркус Джордан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / heirmj523

Маркус Джордан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / heirmj523

В США полиция задержала сына знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, его обвинили в хранении наркотических веществ и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ. Сейчас Маркусу Джордану 34 года, он выступал баскетбольную команду университета Центральной Флориды.

«Сын легенды НБА Майкла Джордана был арестован и помещён в тюрьму округа Ориндж за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту», — сказано в материале.

Маркус Джордан также известен тем, что встречался с бывшей женой Скотти Пиппена — партнёра его отца по «Чикаго Буллз».

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Ранее Life.ru писал, что шесть кроссовок легенды баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн. В коллекции была представлена обувь, в которых «Его Воздушество» играл в решающих поединках за титул чемпиона НБА.

Татьяна Миссуми
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