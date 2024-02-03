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3 февраля, 13:45

Шесть кроссовок легенды баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн

Reuters: Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана проданы за рекордные $8 млн

Майкл Джордан. Обложка © ТАСС / Kin Cheung

Майкл Джордан. Обложка © ТАСС / Kin Cheung

Коллекцию из шести непарных кроссовок шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму. Как сообщает Reuters со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, они обошлись покупателю в рекордные 8,032 миллиона долларов (более 725 миллионов рублей по нынешнему курсу).

В коллекции были представлены кроссовки, в которых американский баскетболист играл в решающих поединках за титул чемпиона НБА. На четырёх проданных на аукционе кроссовках Джордан оставил свой автограф. Организаторы аукциона заявили, что цена, которую заплатили за кроссовки спортсмена, "вряд ли когда-то будет повторена". Личность покупателя не раскрывается. Отметим, что после каждого из шести чемпионских титулов и титулов MVP финала Джордан фотографировался только с одной кроссовкой в руке. Джордан исполнил желание PR-менеджера "Чикаго Буллз" Тима Халлама — получить одну из кроссовок Джордана, когда они выиграют первый титул. Суеверный Джордан исполнил это желание, ставшее традицией, ещё пять раз.

Кроссовки Джордана, проданные за рекордные $8 миллионов. Фото © Sotheby's

Кроссовки Джордана, проданные за рекордные $8 миллионов. Фото © Sotheby's

Кстати, в апреле 2023 года кроссовки Джордана с его последнего финала были проданы за 2,2 миллиона долларов. А в 2022-м игровую майку спортсмена выкупили на аукционе за 1,38 миллиона долларов. До этого редкая коллекционная карточка с автографом баскетболиста ушла с молотка за 1,44 миллиона долларов.

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Наталья Исакова
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