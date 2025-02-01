Полиция Бали отпустила задержанного бойца MMA Асхабова
На Бали с россиянина Асхабова сняли подозрения в похищении и ограблении украинца
Хусейн Асхабов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khusein_askhabov
Главное уголовное следственное управление полиции индонезийского острова Бали выпустило на свободу россиянина Хусейна Асхабова, которого подозревали в похищении и ограблении украинца. Об этом сообщает агентство ANTARA.
Сообщается, что полицейские не нашли доказательств причастности Асхабова к тем девяти разыскиваемым по делу. Во время совершения похищения Хусейн был на территории ОАЭ. После освобождения он продолжил путешествие в Дубай.
Напомним, на острове Бали задержали бойца смешанных единоборств (MMA) Хусейна Асхабова. Спортсмена подозревали в похищении гражданина Украины и вымогательстве криптовалюты больше чем на три миллиарда рупий (около 3,4 млрд рублей).