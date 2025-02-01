Полиция Бали отпустила задержанного бойца MMA Асхабова

Главное уголовное следственное управление полиции индонезийского острова Бали выпустило на свободу россиянина Хусейна Асхабова, которого подозревали в похищении и ограблении украинца. Об этом сообщает агентство ANTARA.

Сообщается, что полицейские не нашли доказательств причастности Асхабова к тем девяти разыскиваемым по делу. Во время совершения похищения Хусейн был на территории ОАЭ. После освобождения он продолжил путешествие в Дубай.