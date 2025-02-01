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1 февраля, 14:40

Полиция Бали отпустила задержанного бойца MMA Асхабова

На Бали с россиянина Асхабова сняли подозрения в похищении и ограблении украинца

Хусейн Асхабов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khusein_askhabov

Хусейн Асхабов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khusein_askhabov

Главное уголовное следственное управление полиции индонезийского острова Бали выпустило на свободу россиянина Хусейна Асхабова, которого подозревали в похищении и ограблении украинца. Об этом сообщает агентство ANTARA.

Сообщается, что полицейские не нашли доказательств причастности Асхабова к тем девяти разыскиваемым по делу. Во время совершения похищения Хусейн был на территории ОАЭ. После освобождения он продолжил путешествие в Дубай.

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Напомним, на острове Бали задержали бойца смешанных единоборств (MMA) Хусейна Асхабова. Спортсмена подозревали в похищении гражданина Украины и вымогательстве криптовалюты больше чем на три миллиарда рупий (около 3,4 млрд рублей).

Николай Рюмин
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