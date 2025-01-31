Вымогательство и похищение: Российского бойца ММА задержали на Бали

На острове Бали задержали бойца смешанных единоборств (MMA) Хусейна Асхабова. Спортсмена подозревают в похищении гражданина Украины и вымогательстве криптовалюты больше чем на три миллиарда рупий (около 3,4 млрд рублей), пишет Mash Gor.

Кадры задержания Хусейна Асхабова на Бали. Видео © Telegram / Mash Gor

Уточняется, что Асхабов был членом группировки из девяти россиян. Они якобы напали на жителя Украины и его водителя, силой завладели криптовалютными активами на 3,2 миллиарда рупий. Накануне спортсмен попытался сбежать в Дубай, но его поймали.

Хусейн Асхабов родился в Грозном, но в 2012 году вместе с братом Хасаном переехал во Францию, где выступал за клуб Gladiator Fight. Спортсмен дебютировал в UFC в феврале 2023 года, проиграв Джамаллу Эммерсу решением судей. А всего в MMA на счету Асхабова 23 победы и одно поражение.