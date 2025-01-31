Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 15:50

Вымогательство и похищение: Российского бойца ММА задержали на Бали

Mash Gor: На Бали задержали бойца MMA Асхабова по подозрению в вымогательстве

Хусейн Асхабов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khusein_askhabov

Хусейн Асхабов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khusein_askhabov

На острове Бали задержали бойца смешанных единоборств (MMA) Хусейна Асхабова. Спортсмена подозревают в похищении гражданина Украины и вымогательстве криптовалюты больше чем на три миллиарда рупий (около 3,4 млрд рублей), пишет Mash Gor.

Кадры задержания Хусейна Асхабова на Бали. Видео © Telegram / Mash Gor

Уточняется, что Асхабов был членом группировки из девяти россиян. Они якобы напали на жителя Украины и его водителя, силой завладели криптовалютными активами на 3,2 миллиарда рупий. Накануне спортсмен попытался сбежать в Дубай, но его поймали.

Хусейн Асхабов родился в Грозном, но в 2012 году вместе с братом Хасаном переехал во Францию, где выступал за клуб Gladiator Fight. Спортсмен дебютировал в UFC в феврале 2023 года, проиграв Джамаллу Эммерсу решением судей. А всего в MMA на счету Асхабова 23 победы и одно поражение.

Вымогали деньги: Российские туристы попали в плен во время секс-тура в Кении
Вымогали деньги: Российские туристы попали в плен во время секс-тура в Кении

Напомним, Хусейна Асхабова уже задерживали в Таиланде в сентябре 2023 года. По сведениям журналистов, спортсмен, его брат-близнец Хасан и ещё три человека вломились на виллу некоего итальянца на Пхукете, связали его, засунули кляп в рот и начали избивать, пытаясь узнать, где спрятаны драгоценности.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Индонезия
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar