Вымогали деньги: Российские туристы попали в плен во время секс-тура в Кении

Туристов из России массово обманывают во время секс-туров в Кению. Трёх человек держали в плену и вымогали два миллиона рублей, пишет Mash.

Граждане Африки, которые держали в плену туристов из РФ. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, россияне хотели снять жильё в городе Момбаса. Они списались с хозяином квартиры, а когда приехали на встречу — их закрыли в доме и попросили много денег в качестве выкупа. Тогда жители РФ обратились в правоохранительные органы. Злоумышленников доставили в изолятор временного содержания, они пойдут под суд.

Другие туристы провели ночь с местными секс-рабынями и не сошлись в цене. Они обещали заплатить им сто долларов на троих, но по утру те потребовали такую сумму каждой. Сутенёры приехали решать конфликт. Пока люди не выплатили деньги, их не отпускали из дома.

Жители Кении уточнили, что трудности с переводом денег происходят регулярно. Туристы не всегда могут договориться о цене с работницами секс-услуг, из-за чего приходится вызывать «крышу».