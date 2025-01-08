Банда мошенников оставляла туристов без денег в Стамбуле

В Стамбуле полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, члены которой обманывали иностранных туристов, присваивая их деньги. Информацию об этом во вторник распространило турецкое государственное агентство Anadolu.

По данным издания, мошенники действовали в сговоре с таксистами в центральных районах города, таких как Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью приезжих, предлагали «проверить» подлинность их денежных купюр. Во время этой процедуры они ловко прятали часть денег.

В ходе расследования полицией были выданы ордера на арест 30 подозреваемых, 24 из которых уже задержаны, включая лидера преступной группы. При обысках в их домах были обнаружены незарегистрированные пистолеты и боеприпасы. В настоящее время продолжаются поиски остальных участников незаконной схемы.