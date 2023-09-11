Бойца UFC Асхабова с братом-близнецом задержали в Таиланде за ограбление итальянца

В Таиланде задержали бойца смешанных единоборств (MMA) Хусейна Асхабова, выступающего Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Phuket News.

Боец UFC Хусейн Асхабов, задержанный в Таиланде. Фото © Phuket News

По данным журналистов, спортсмен его брат-близнец Хасан и ещё трое человек вломились на виллу некого итальянца на Пхукете, связали его, засунули кляп в рот и начали избивать, пытаясь узнать, где спрятаны драгоценности. В результате они ограбили мужчину на сумму более 12 млн тайских батов (свыше 338 тысяч долларов).

28-летний Хусейн Асхабов родился в России, но в 2012 году вместе с братом Хасаном переехал во Францию, став выступать за клуб Gladiator Fight. Он дебютировал в UFC в феврале 2023 года, проиграв Джамалу Эммерсу решением судей. 7 октября он должен был подраться в Лас-Вегасе с Даниэлем Пинедой. Всего в MMA на его счету 23 победы и одно поражение. Его брат Хасан одержал 21 победу и потерпел два поражения.