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Регион
18 февраля, 14:40

Тела загадочно умерших на Урале футболистов отправили на экспертизу

СК: Экспертиза установит причины смерти футболистов в Свердловской области

На медицинскую экспертизу отправят тела двух футболистов «ПОЗ-Прогресс», которые погибли в Верхней Пышме. Об этом сообщает главный помощник руководителя регионального управления ведомства Александр Шульга в беседе с РИА «Новости».

Шульга пояснил, что правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели футболистов Яна Журавлёва и Данила Хилобока.

У 18-летнего футболиста умер мозг после удара коленом в голову во время матча
У 18-летнего футболиста умер мозг после удара коленом в голову во время матча

Ранее Life.ru в Свердловской области при странных обстоятельствах одновременно умерли два футболиста. Спортсмены легли спать после тренировки и не проснулись. Сообщается, что предварительной причиной гибели стала сердечная недостаточность.

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Life.ru

Николай Рюмин
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