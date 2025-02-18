Тела загадочно умерших на Урале футболистов отправили на экспертизу
СК: Экспертиза установит причины смерти футболистов в Свердловской области
На медицинскую экспертизу отправят тела двух футболистов «ПОЗ-Прогресс», которые погибли в Верхней Пышме. Об этом сообщает главный помощник руководителя регионального управления ведомства Александр Шульга в беседе с РИА «Новости».
Шульга пояснил, что правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели футболистов Яна Журавлёва и Данила Хилобока.
Ранее Life.ru в Свердловской области при странных обстоятельствах одновременно умерли два футболиста. Спортсмены легли спать после тренировки и не проснулись. Сообщается, что предварительной причиной гибели стала сердечная недостаточность.
Life.ru