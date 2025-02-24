Российский турист погиб при сходе лавины в Индии

Житель России погиб на севере Индии после того, как попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Об этом сообщает местная полиция.

По информации правоохранительных органов, российский турист катался на лыжах со своим другом и другими местными лыжниками. В какой-то момент в районе Кулу сошла лавина.

«Местные жители вытащили туристов из-под снега, россиянина доставили на вертолёте в больницу в Манали, где врачи констатировали его смерть», — указано в сообщении.