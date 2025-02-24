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24 февраля, 08:28

Российский турист погиб при сходе лавины в Индии

В округе Манали в Индии погиб лыжник из России, который попал под лавину

Житель России погиб на севере Индии после того, как попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Об этом сообщает местная полиция.

По информации правоохранительных органов, российский турист катался на лыжах со своим другом и другими местными лыжниками. В какой-то момент в районе Кулу сошла лавина.

«Местные жители вытащили туристов из-под снега, россиянина доставили на вертолёте в больницу в Манали, где врачи констатировали его смерть», — указано в сообщении.

Как передаёт ТАСС, Посольство России в Индии подтвердило получение сведений о гибели россиянина 1979 года рождения. Дипломы отметили, что находятся на связи с местными властями и родственниками погибшего.

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А ранее Life.ru писал, что троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться. Позже были найдены тела двух других.

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Shutterstock / FOTODOM / Lysogor Roman

Дарья Нарыкова
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