Тела двух туристов нашли в КЧР после схода лавины
Место схода лавины в горах КЧР, где погибли двое туристов. Обложка © Пресс-служба МЧС России
Тела двух туристов нашли в горах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ранее они попали под лавину.
«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист», — рассказали в МЧС.
В регионе сохраняется лавинная опасность, добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что три человека оказались под завалами снега, но один смог выбраться. Поиски двух ещё продолжались. Предварительно, туристы прибыли в КЧР из Ставрополя.