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Регион
19 февраля, 14:20

Тела двух туристов нашли в КЧР после схода лавины

Место схода лавины в горах КЧР, где погибли двое туристов. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Место схода лавины в горах КЧР, где погибли двое туристов. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Тела двух туристов нашли в горах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ранее они попали под лавину.

«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист», — рассказали в МЧС.

В регионе сохраняется лавинная опасность, добавили в ведомстве.

Попавшая под лавину в горах КЧР группа туристов не была зарегистрирована
Попавшая под лавину в горах КЧР группа туристов не была зарегистрирована

Напомним, ранее сообщалось, что три человека оказались под завалами снега, но один смог выбраться. Поиски двух ещё продолжались. Предварительно, туристы прибыли в КЧР из Ставрополя.

Никита Никонов
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