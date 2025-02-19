Тела двух туристов нашли в КЧР после схода лавины

Тела двух туристов нашли в горах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ранее они попали под лавину.

«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист», — рассказали в МЧС.

В регионе сохраняется лавинная опасность, добавили в ведомстве.