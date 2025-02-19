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19 февраля, 11:47

Попавшая под лавину в горах КЧР группа туристов не была зарегистрирована

Группа из 15 человек, попавшая под лавину в горах Карачаево-Черкессии, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл с туристами из Ставрополя. Под снегом оказались три человека, среди которых мог быть 54-летний основатель группы «Альпинизм Ставрополь». Остальные 12 сейчас выдвинулись к месту ЧП. При этом у них плохо ловят рации.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека оказались под завалами снега, но один смог выбраться. Поиски двух ещё продолжаются. В них участвуют 10 спасателей и три единицы техники МЧС.

Олимпийская сноубордистка из Швейцарии Софи Хедигер погибла под лавиной в Альпах
Олимпийская сноубордистка из Швейцарии Софи Хедигер погибла под лавиной в Альпах
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / schankz

Никита Никонов
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