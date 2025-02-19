Попавшая под лавину в горах КЧР группа туристов не была зарегистрирована
Группа из 15 человек, попавшая под лавину в горах Карачаево-Черкессии, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл с туристами из Ставрополя. Под снегом оказались три человека, среди которых мог быть 54-летний основатель группы «Альпинизм Ставрополь». Остальные 12 сейчас выдвинулись к месту ЧП. При этом у них плохо ловят рации.
Напомним, ранее сообщалось, что три человека оказались под завалами снега, но один смог выбраться. Поиски двух ещё продолжаются. В них участвуют 10 спасателей и три единицы техники МЧС.
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