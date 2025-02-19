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Регион
19 февраля, 11:11

Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии

Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться, поиски ещё двоих ведутся. По данным SHOT, инцидент произошёл в Зеленчукском районе около Софийского ущелья.

Всего в группе было 15 туристов. Выбравшегося из-под лавины сейчас осматривают врачи.

На Сахалине лавина выдавила окна в квартирах жилого дома
На Сахалине лавина выдавила окна в квартирах жилого дома

А ранее Life.ru показывал страшное видео, как снежная лавина накрыла маму с дочерью в горах Сочи. Причём инцидент произошёл летом. Одну из женщин мощнейшим ударом ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону, по второй прокатилась глыба массой около 100 килограммов.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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