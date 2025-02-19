Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться, поиски ещё двоих ведутся. По данным SHOT, инцидент произошёл в Зеленчукском районе около Софийского ущелья.

Всего в группе было 15 туристов. Выбравшегося из-под лавины сейчас осматривают врачи.