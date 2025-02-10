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Регион
10 февраля, 15:18

На Сахалине лавина выдавила окна в квартирах жилого дома

В Синегорске Сахалинской области в одном из домов снежной лавиной выбило окна. Об этом сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

В Синегорске лавиной выбило окна. Видео © Telegram / Сергей Надсадин Официально

Всё произошло на улице Коммунистической. Снежная масса, упавшая с крыши, повредила окна в двух квартирах. В момент происшествия одна из квартир пустовала из-за ремонта. Аварийная служба управляющей компании оперативно отреагировала на ситуацию. Мэр города сообщил, что окна будут заменены за счёт коммунальных служб.

«Потребовал от управляющей компании возместить жильцам понесённый ущерб. В жилой квартире окна установят в самое ближайшее время. В другой квартире ведётся ремонт — пока окна будут заделаны щитами, а когда хозяева будут готовы к установке новых окон — это выполнит УК», отметил Надсадин.

Мэрия взяла ситуацию под строгий контроль, в здании был объявлен локальный режим ЧС. Для очистки крыши от снега и льда будут сформированы два отряда спасателей из городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в администрации пообещали пересмотреть правила обслуживания домов, находящихся у склонов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Сокол, Сахалинской области, огромный снежный навес на крыше жилого дома выбил окна в одной из квартир. Пострадавшие жильцы сообщили, что их дом был признан аварийным, однако местная коммунальная служба не проводила работы по очистке крыши. Жителям пришлось самостоятельно вычерпывать снег, попавший в квартиру.

Обложка ©

Telegram / Сергей Надсадин Официально

Александра Мышляева
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