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7 февраля, 07:47

На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег

Mash Gor: На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег

На карачаево-черкесском курорте Домбай неожиданно выпал чёрный снег. Причиной послужила котельная, которую топят горючим.

Чёрный снег в Домбае. Видео © Telegram / Mash Gor

Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, в посёлке нет газа, из-за чего дома нередко отапливают нефтепродуктами. Местные жители опасаются, что неправильная топка рано или поздно приведёт к проблемам со здоровьем. Администрация продолжает обещать проведение газа, однако проблема всё ещё не решена.

На Сахалине огромный навес снега выдавил окна в квартиру жилого дома
На Сахалине огромный навес снега выдавил окна в квартиру жилого дома

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный циклон обрушил на Владивосток шквальный ветер и сплошную стену снегопада. Из-за резкого ухудшения погоды в городе зафиксировали по меньшей мере 22 дорожных аварии.

Обложка ©

Kandinskiy / Life.ru

Мария Любицкая
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