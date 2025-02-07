На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег
Mash Gor: На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег
На карачаево-черкесском курорте Домбай неожиданно выпал чёрный снег. Причиной послужила котельная, которую топят горючим.
Чёрный снег в Домбае. Видео © Telegram / Mash Gor
Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, в посёлке нет газа, из-за чего дома нередко отапливают нефтепродуктами. Местные жители опасаются, что неправильная топка рано или поздно приведёт к проблемам со здоровьем. Администрация продолжает обещать проведение газа, однако проблема всё ещё не решена.
Ранее Life.ru рассказывал, как мощный циклон обрушил на Владивосток шквальный ветер и сплошную стену снегопада. Из-за резкого ухудшения погоды в городе зафиксировали по меньшей мере 22 дорожных аварии.
Kandinskiy / Life.ru