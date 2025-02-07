На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег

Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, в посёлке нет газа, из-за чего дома нередко отапливают нефтепродуктами. Местные жители опасаются, что неправильная топка рано или поздно приведёт к проблемам со здоровьем. Администрация продолжает обещать проведение газа, однако проблема всё ещё не решена.