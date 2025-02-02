На Сахалине огромный навес снега выдавил окна в квартиру жилого дома

Огромный снежный навес на крыше жилого дома в городе Сокол Сахалинской области выдавил окна в одну из квартир. Об этом сообщает местное издание Sakh.online.

Гигантский вал снега навис над стеной многоквартирного дома, после очередной мощной метели, накрывшей регион. Масса осадков оказалась так велика, что выдавила пластиковые рамы, а снег попал в жилые помещения.

Пострадавшие жильцы рассказали, что их дом признали аварийным и местная коммунальная служба из-за не проводит работ по очистке крыше, несмотря на метели. Так продолжается с прошлого года. Людям пришлось выгребать попавший в квартиру снег тазиком.

Мэр Долинского района Александр Тугарев посетил место происшествия и узнал, чем можно помочь пострадавшей семье. Сотрудникам коммунальных служб поставлена задача восстановить остекление квартиры в кратчайшие сроки.