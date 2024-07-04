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4 июля, 12:07

Снежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в Сочи, момент попал на видео

Лавина накрыла маму с дочерью в горах Сочи

Снежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в горах Сочи. Как пишет SHOT, одну из женщин мощнейшим ударом ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону, по второй прокатилась глыба массой около 100 килограммов.

Снежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в Сочи. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, мама с 29-летней дочерью прогуливались по эко-тропе на Красной Поляне, когда со склонов сошла лавина. Женщины отчаянно пытались увернуться от огромных снежных глыб, но их было так много, что сделать этого не удалось. Одну туристку сбило с ног огромным валуном и отбросило вниз. По второй прокатился огромный ком снега.

В итоге 29-летнюю туристку доставили в больницу с различными травмами, а её мама отказалась от госпитализации.

Шансы были: Названы роковые ошибки погибших под лавиной туристов на Камчатке
Шансы были: Названы роковые ошибки погибших под лавиной туристов на Камчатке

А ранее Life.ru рассказывал, что российский турист погиб при восхождении на Эльбрус. Группа из трёх человек, зарегистрировавшись, пошла в горы в Кабардино-Балкарии. Во время восхождения их руководителю, 59-летнему мужчине, стало плохо. На место были вызваны спасатели. На высоте 4700 метров они обнаружили туриста без признаков жизни.

Обложка ©

Freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
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