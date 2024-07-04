Снежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в Сочи, момент попал на видео

Снежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в горах Сочи. Как пишет SHOT, одну из женщин мощнейшим ударом ледяного валуна в спину отбросило на 10 метров вниз по склону, по второй прокатилась глыба массой около 100 килограммов.

Снежная июльская лавина накрыла маму с дочерью в Сочи. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, мама с 29-летней дочерью прогуливались по эко-тропе на Красной Поляне, когда со склонов сошла лавина. Женщины отчаянно пытались увернуться от огромных снежных глыб, но их было так много, что сделать этого не удалось. Одну туристку сбило с ног огромным валуном и отбросило вниз. По второй прокатился огромный ком снега.

В итоге 29-летнюю туристку доставили в больницу с различными травмами, а её мама отказалась от госпитализации.