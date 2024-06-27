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Регион
27 июня, 16:28

Российский турист погиб при восхождении на Эльбрус

На Эльбрусе погиб турист. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Группа из трёх человек, зарегистрировавшись, пошла в горы в Кабардино-Балкарии. Во время восхождения их руководителю, 59-летнему мужчине, стало плохо. На место были вызваны спасатели. На высоте 4700 метров они обнаружили туриста без признаков жизни.

На Эльбрусе погиб российский турист. Видео © Telegram / МЧС России

"Специалисты ведомства транспортировали его на поляну Азау и передали полиции", — говорится в сообщении спасателей.

В Россию доставили тело погибшего в горах Киргизии альпиниста Евгения Глазунова
В Россию доставили тело погибшего в горах Киргизии альпиниста Евгения Глазунова

Ранее Life.ru сообщал, что зимой трое россиян пропали во время похода в горах в Чуйской области в Киргизии. Позже стало известно о гибели российского альпиниста Евгения Глазунова. Он начал восхождение на Аксу 12 февраля, а через четыре дня из-за непогоды развернулся. Спортсмена искали два российских вертолёта.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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