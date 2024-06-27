Российский турист погиб при восхождении на Эльбрус
На Эльбрусе погиб турист. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Группа из трёх человек, зарегистрировавшись, пошла в горы в Кабардино-Балкарии. Во время восхождения их руководителю, 59-летнему мужчине, стало плохо. На место были вызваны спасатели. На высоте 4700 метров они обнаружили туриста без признаков жизни.
На Эльбрусе погиб российский турист. Видео © Telegram / МЧС России
"Специалисты ведомства транспортировали его на поляну Азау и передали полиции", — говорится в сообщении спасателей.
Ранее Life.ru сообщал, что зимой трое россиян пропали во время похода в горах в Чуйской области в Киргизии. Позже стало известно о гибели российского альпиниста Евгения Глазунова. Он начал восхождение на Аксу 12 февраля, а через четыре дня из-за непогоды развернулся. Спортсмена искали два российских вертолёта.
Telegram / МЧС России