Российский турист погиб при восхождении на Эльбрус

На Эльбрусе погиб турист. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Группа из трёх человек, зарегистрировавшись, пошла в горы в Кабардино-Балкарии. Во время восхождения их руководителю, 59-летнему мужчине, стало плохо. На место были вызваны спасатели. На высоте 4700 метров они обнаружили туриста без признаков жизни.