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24 декабря, 20:30

Олимпийская сноубордистка из Швейцарии Софи Хедигер погибла под лавиной в Альпах

Сноубордистка Софи Хедигер. Обложка © sophiehediger.ch

Сноубордистка Софи Хедигер. Обложка © sophiehediger.ch

Участница Олимпиады 2022 года в Пекине в сноуборде Софи Хедигер погибла под лавиной в Альпах. Спортсменка скончалась в швейцарской Арозе, сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

«Мы в шоке и выражаем соболезнования семье Софи. Наши мысли с ними. Для команды Swiss-Ski смерть Софи стала огромной утратой в праздник Рождества. Мы глубоко опечалены», — сказал глава организации Вальтер Ройссер.

Он уточнил, что федерация не будет сообщать больше никаких деталей о трагедии.

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Хедигер выиграла Универсиаду 2023 года в дисциплине сноуборд-кросс. В сезоне 2023/24 она завоевала свои первые медали на этапах Кубка мира: второй приз в Санкт-Морице и третий в Гудаури. Софи участвовала в Пекинской Олимпиаде, но не прошла дальше 1/8 финала.

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Лия Мурадьян
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