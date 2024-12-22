«В какой-то степени справедливое решение»: Чемпионка Дюамель прокомментировала допуск фигуристов РФ
Олимпийская чемпионка Дюамель назвала справедливым допуск фигуристов РФ
Канадская фигуристка Меган Дюамель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meaganduhamel
Канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить спортсменов из России до участия на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. По её мнению, в какой-то степени это было справедливое решение. Слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию приводит «ВсеПроСпорт».
«<...> Это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Дюамель.
Чемпионка также отметила, что Международный союз конькобежцев своими правилами допуска затруднил российским фигуристам участие в соревнованиях. России можно будет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.
Ранее Дюамель заявляла, что российские спортсмены должны иметь право на смену спортивного гражданства. При этом, по её словам, тренироваться они должны на территории страны, в которую перешли. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала мнение канадской фигуристки неавторитетным. По словам парламентария, Меган просто хочется «почесать языком». Это не первая «блестящая» идея спортсменки из Канады. Она также призывала за счёт России наградить победителей Олимпиады в Пекине 2022 года. Так Дюамель прокомментировала новость о том, что потери ISU из-за недопуска россиян к участию в соревнованиях составили один миллион долларов США при совокупном доходе организации около 300 миллионов.