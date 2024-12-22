«В какой-то степени справедливое решение»: Чемпионка Дюамель прокомментировала допуск фигуристов РФ

Канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить спортсменов из России до участия на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. По её мнению, в какой-то степени это было справедливое решение. Слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию приводит «ВсеПроСпорт».

«<...> Это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Дюамель.

Чемпионка также отметила, что Международный союз конькобежцев своими правилами допуска затруднил российским фигуристам участие в соревнованиях. России можно будет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.