Канадская олимпийская чемпионка захотела распорядиться российскими миллионами
Канадская фигуристка Дюамель призвала за счёт РФ наградить победителей ОИ-2022
Канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель захотела распорядиться российскими деньгами и предложила провести церемонию награждения победителей и призёров командного турнира зимней Олимпиады в Пекине 2022 года за счёт нашей страны.
"Возможно, на этот миллион российских денег они смогут провести шикарную церемонию для спортсменов из США, Канады и Японии, которые упустили свой олимпийский момент из-за российского обмана", — написала канадка в "Твиттере".
Так Дюамель прокомментировала новость о том, что потери Международного союза конькобежцев (ISU) из-за недопуска россиян к участию в соревнованиях составили один миллион долларов США при совокупном доходе организации около 300 миллионов.
Кстати, в апреле этого года МИД России закрыл въезд для 333 канадцев в ответ на санкции. В списки, в частности, попала Дюамель. Ранее 37-летняя канадка неоднократно выступала с критикой в адрес Москвы и призывала к бойкоту ОИ в Париже в случае допуска российских спортсменов.
Напомним, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до международных соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. Политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.
ТАСС / Zuma / Paul Chiasson