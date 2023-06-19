Канадская олимпийская чемпионка захотела распорядиться российскими миллионами

Канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель захотела распорядиться российскими деньгами и предложила провести церемонию награждения победителей и призёров командного турнира зимней Олимпиады в Пекине 2022 года за счёт нашей страны.

"Возможно, на этот миллион российских денег они смогут провести шикарную церемонию для спортсменов из США, Канады и Японии, которые упустили свой олимпийский момент из-за российского обмана", — написала канадка в "Твиттере".

Так Дюамель прокомментировала новость о том, что потери Международного союза конькобежцев (ISU) из-за недопуска россиян к участию в соревнованиях составили один миллион долларов США при совокупном доходе организации около 300 миллионов.