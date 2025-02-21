Лавина оставила без автосообщения 14 населённых пунктов Дагестана

На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины, движение транспорта временно приостановили, в результате 14 населённых пунктов остались без автомобильного сообщения. Об этом проинформировала госавтоинспекция Дагестана.

«Безопасность — наш приоритет, и мы призываем вас следить за обновлениями о состоянии дорожной ситуации и рекомендациями», — говорится в сообщении.