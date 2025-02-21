Лавина оставила без автосообщения 14 населённых пунктов Дагестана
На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины, движение транспорта временно приостановили, в результате 14 населённых пунктов остались без автомобильного сообщения. Об этом проинформировала госавтоинспекция Дагестана.
«Безопасность — наш приоритет, и мы призываем вас следить за обновлениями о состоянии дорожной ситуации и рекомендациями», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали воздержаться от поездок по этому маршруту и выбирать альтернативные пути. Для получения дополнительной информации или помощи можно обратиться в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Дагестан.
Ранее троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться. Тела двух других туристов нашли в горах. В регионе сохраняется лавинная опасность.