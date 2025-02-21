Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 04:18

Лавина оставила без автосообщения 14 населённых пунктов Дагестана

На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

На 18 км автодороги «Тлярата-Камелюх» произошёл сход лавины, движение транспорта временно приостановили, в результате 14 населённых пунктов остались без автомобильного сообщения. Об этом проинформировала госавтоинспекция Дагестана.

«Безопасность — наш приоритет, и мы призываем вас следить за обновлениями о состоянии дорожной ситуации и рекомендациями», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок по этому маршруту и выбирать альтернативные пути. Для получения дополнительной информации или помощи можно обратиться в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Дагестан.

На Сахалине лавина выдавила окна в квартирах жилого дома
На Сахалине лавина выдавила окна в квартирах жилого дома

Ранее троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться. Тела двух других туристов нашли в горах. В регионе сохраняется лавинная опасность.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar