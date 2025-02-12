Россиянин скатился с водной горки в Таиланде и упал замертво
Aif.ru: В Таиланде умер российский турист после падения с водной горки на катере
В Таиланде скончался российский турист после падения с водной горки. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Светлану Шерстобоеву, администратора туристического сообщества.
По её информации, 33-летний россиянин прибыл в Паттайю 9 февраля. Через два дня он отправился на морскую экскурсию. На палубе катера мужчина скатился с водной горке, после чего почувствовал резкую боль в спине и вскоре потерял сознание. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели сердечно-легочную реанимацию и доставили его на берег. Позже врачи констатировали смерть туриста.
Как считают в полиции, причиной трагедии мог стать большой вес туриста. Сильный удар при падении с аквагорки в воду привёл к травме спины, которая стала причиной смерти. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее Life.ru сообщал, что у россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета прямо перед вылетом домой. Сейчас мужчина лежит в коме, а его родственники пытаются найти деньги на лечение и транспортировку на родину.