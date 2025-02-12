У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета, сейчас он в коме

У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета в Таиланде прямо перед вылетом домой. Сейчас мужчина лежит в коме, а его родственники пытаются найти деньги на лечение и транспортировку на родину.

По информации SHOT, беда с 52-летним Дмитрием Д. произошла 7 февраля: мужчина внезапно почувствовал себя плохо и упал без сознания посреди зала в аэропорту Пхукета. Прибывшие врачи диагностировали у россиянина острый инфаркт и остановку сердца, но смогли реанимировать его. После этого Дмитрия прооперировали в местном госпитале, сейчас он находится в состоянии комы.

У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета прямо перед вылетом домой, сейчас он в больнице в коме. Фото © SHOT

При этом у туриста не было страховки, за проведëнное шунтирование и нахождение в больнице матери Дмитрия уже выслали чек почти на 320 тысяч бат (около миллиона рублей). Денег оплатить операцию и дальнейшую медицинскую помощь сыну у женщины нет. Друзья россиянина уже начали финансовый сбор и надеются на помощь соотечественников.