Стадо диких слонов насмерть растоптало толпу паломников в Индии

Стадо диких слонов напало на людей в районе индийского штата Андхра-Прадеш. В результате погибли как минимум пять человек, ещё несколько пострадали, пишет местная газета Hindustan Times со ссылкой на источник в полиции.

Авторы материала уточнили, что паломники подверглись нападению в лесу Сешачалам в округе Аннамайя. Они направлялись в храм, чтобы принять участие в фестивале Maha Shivaratri. В статье указано, что люди пытались напугать диких слонов криками, однако те, наоборот, стали только агрессивнее.

«Слоны окружили их и напали. Верующие пытались спастись бегством, но слоны растоптали некоторых из них, убив на месте пять человек и ранив нескольких других», — пояснили авторы статьи.

По данным газеты, на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и управления лесного хозяйства, которые начали спасательную операцию. Раненых госпитализировали, состояние двух из них оценивается как критическое. Индийские чиновники пояснили, что указанный лесной район является заповедником и домом для многих диких зверей.