Появились жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии
NDTV: В Индии слон напал на толпу, 17 человек ранены
Слоны в Индии. Обложка © pixabay / Simon
В Индии рассвирепевший слон внезапно напал на толпу, сообщает телеканал NDTV. Уточняется, что агрессивное животное нанесло увечья 17 людям. Жуткие кадры с места ЧП появились в соцсетях.
Жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии. Видео © X / cwitvrouwen
На видео заметно, как слон поднимает хоботом мужчину и отбрасывает его в сторону. На данный момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы различной степени тяжести в результате давки.