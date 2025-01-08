Появились жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии

В Индии рассвирепевший слон внезапно напал на толпу, сообщает телеканал NDTV . Уточняется, что агрессивное животное нанесло увечья 17 людям. Жуткие кадры с места ЧП появились в соцсетях.

На видео заметно, как слон поднимает хоботом мужчину и отбрасывает его в сторону. На данный момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы различной степени тяжести в результате давки.