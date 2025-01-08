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8 января, 15:52

Появились жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии

NDTV: В Индии слон напал на толпу, 17 человек ранены

Слоны в Индии. Обложка © pixabay / Simon

Слоны в Индии. Обложка © pixabay / Simon

В Индии рассвирепевший слон внезапно напал на толпу, сообщает телеканал NDTV. Уточняется, что агрессивное животное нанесло увечья 17 людям. Жуткие кадры с места ЧП появились в соцсетях.

Жуткие кадры нападения рассвирепевшего слона на толпу в Индии. Видео © X / cwitvrouwen

На видео заметно, как слон поднимает хоботом мужчину и отбрасывает его в сторону. На данный момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Однако большинство людей получили травмы различной степени тяжести в результате давки.

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Ранее в Таиланде слон убил бивнем туристку. Там же слон затоптал посетительницу национального парка. А в Замбии слон опрокинул фургон с участниками сафари и убил 80-летнюю туристку.

Борис Эльфанд
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