В Таиланде слон затоптал туристку в национальном парке

В национальном парке Фу Крадуенг, расположенном в Таиланде, произошла трагедия — дикий слон затоптал туристку. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Инцидент произошёл 10 декабря. 49-летняя Джиранан из тайской провинции Чаченгсау приехала в парк, чтобы насладиться природой и отдохнуть. Женщина направлялась по тропе от кемпинга к водопаду Пхен Пхоп Май. В этот момент на неё неожиданно напал дикий слон, который находился в непосредственной близости от туристической тропы. Очевидцы происшествия немедленно сообщили о случившемся охране парка, и на место инцидента были направлены сотрудники.К сожалению, когда они прибыли, женщина была уже мертва.

Ранения, полученные туристкой, оказались смертельными. Специалисты, которые прибыли на место происшествия, подтвердили, что слон, скорее всего, напал на женщину из-за своей агрессивной реакции на присутствие людей в его ареале обитания. Важно отметить, что дикие животные могут вести себя враждебно, особенно если чувствуют угрозу или раздражение. В данном случае речь может идти о защите территории или же недавних стрессовых ситуациях, вызванных действиями людей.

После трагедии руководство парка Фу Крадуенг приняло меры безопасности, закрыв все тропы, по которым в последнее время гуляли дикие животные. Место трагедии было перекрыто, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем. Такое решение было принято после консультаций с экспертами по защите дикой природы и охране безопасности туристов.

Отмечается, что нападение слона на человека в этом парке стало первым за всю его историю. Но такие случаи не редкость для многих природных резерватов. В подобных местах всегда необходимо соблюдать строгие меры предосторожности.