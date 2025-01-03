В Таиланде слон убил бивнем туристку
EFE: Туристка из Испании погибла после нападения слона в Таиланде
В Таиланде после нападения слона погибла туристка из Испании. Инцидент произошёл в провинции Пхангнга, где содержатся эти хищники, сообщает EFE.
По информации агентства, слон смертельно ранил туристку бивнем. Несчастный случай произошёл во время купания животного. При этом возраст погибшей испанки не уточняется.
А ранее Life.ru сообщал, что дикий слон затоптал женщину в национальном парке Таиланда. Прибывшие на место трагедии специалисты предположили, что животное напало на неё из-за своей агрессивной реакции на присутствие людей в его ареале обитания.
Freepik / wirestock