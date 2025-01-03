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Регион
3 января, 16:57

В Таиланде слон убил бивнем туристку

EFE: Туристка из Испании погибла после нападения слона в Таиланде

В Таиланде после нападения слона погибла туристка из Испании. Инцидент произошёл в провинции Пхангнга, где содержатся эти хищники, сообщает EFE.

По информации агентства, слон смертельно ранил туристку бивнем. Несчастный случай произошёл во время купания животного. При этом возраст погибшей испанки не уточняется.

А ранее Life.ru сообщал, что дикий слон затоптал женщину в национальном парке Таиланда. Прибывшие на место трагедии специалисты предположили, что животное напало на неё из-за своей агрессивной реакции на присутствие людей в его ареале обитания.

Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде
Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде
Обложка ©

Freepik / wirestock

Дарья Нарыкова
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