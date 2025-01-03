В Таиланде слон убил бивнем туристку

В Таиланде после нападения слона погибла туристка из Испании. Инцидент произошёл в провинции Пхангнга, где содержатся эти хищники, сообщает EFE.

По информации агентства, слон смертельно ранил туристку бивнем. Несчастный случай произошёл во время купания животного. При этом возраст погибшей испанки не уточняется.