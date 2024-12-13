Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде
Черви распространены в тропических регионах и могут проникать в организм человека через кожу. Обложка © freepik.com / freepik
Британская туристка Элли Селвей столкнулась с неприятной ситуацией после беззаботной прогулки босиком по пляжу в Таиланде. Девушка поделилась своей историей в TikTok и привлекла внимание пользователей и портала Yahoo News.
Сначала Элли почувствовала сильный зуд на стопе, который приписала укусу комара. Однако позже она заметила, что под кожей её ноги шевелится червь. «Каждые несколько часов я чувствовала, как он движется. Я видела, как он поднимается по моей ноге», — поделилась туристка.
Обратившись к врачу, Элли узнала, что заразилась анкилостомидозом, паразитарной инфекцией, вызванной круглыми червями Ancylostoma duodenale и Necator americanus. Паразитолог Алекс Лукас пояснил, что эти черви распространены в тропических регионах и могут проникать в организм через кожу. Однако он заверил, что этот конкретный червь не вырастет до взрослой особи и не достигнет кишечника.
Лукас также объяснил, что яйца самок червей передаются через экскременты животных, после чего в окружающей среде из них вылупляются личинки. Эти личинки могут проникнуть в кожу человека при контакте с заражённой почвой.
Случай Элли Селвей подчёркивает важность соблюдения мер предосторожности при посещении пляжей в тропических странах. Туристам рекомендуется носить обувь, чтобы избежать контакта с потенциально заражённой почвой и минимизировать риски для здоровья.
Ранее сообщалось, что в национальном парке Фу Крадуенг, расположенном в Таиланде, произошла трагедия — дикий слон затоптал туристку. Ранения, полученные ей, оказались смертельными. Специалисты, которые прибыли на место происшествия, подтвердили, что слон, скорее всего, напал на женщину из-за своей агрессивной реакции на присутствие людей в его ареале обитания.