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Регион
5 февраля, 16:43

В Индии слон сбросил туриста с мотоцикла и пронзил его бивнем

TOI: В Индии слон пронзил бивнем туриста из Германии, мужчина скончался

Немецкий турист трагически погиб в Индии после нападения слона. Мужчина решил проехать мимо животного на своём мотоцикле, однако тот сбил его и пронзил бивнем. Спасти пострадавшего не удалось, несмотря на все усилия медиков, сообщает The Times of India (TOI).

Согласно уточнённой информации, слон находился посреди дороги, и другие автомобилисты предпочли остановиться в нескольких метрах от него, ожидая, когда животное покинет проезжую часть. Однако 77-летний гражданин Германии решил попытаться проехать мимо слона. В результате животное сбросило его вместе с мотоциклом на обочину дороги. Один из водителей попытался отвлечь слона, подавая сигналы, но это не дало результата. Когда турист попытался подняться, слон проткнул его бивнем.

Ранее в Приморском крае отловили крупного самца амурского тигра, который нападал на собак в селе Барабаш. Хищника доставили в центр реабилитации, где определится его дальнейшая судьба.

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Freepik / wirestock

Полина Никифорова
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