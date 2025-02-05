В Индии слон сбросил туриста с мотоцикла и пронзил его бивнем

Немецкий турист трагически погиб в Индии после нападения слона. Мужчина решил проехать мимо животного на своём мотоцикле, однако тот сбил его и пронзил бивнем. Спасти пострадавшего не удалось, несмотря на все усилия медиков, сообщает The Times of India (TOI).

Согласно уточнённой информации, слон находился посреди дороги, и другие автомобилисты предпочли остановиться в нескольких метрах от него, ожидая, когда животное покинет проезжую часть. Однако 77-летний гражданин Германии решил попытаться проехать мимо слона. В результате животное сбросило его вместе с мотоциклом на обочину дороги. Один из водителей попытался отвлечь слона, подавая сигналы, но это не дало результата. Когда турист попытался подняться, слон проткнул его бивнем.