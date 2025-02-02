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2 февраля, 04:42

Конфликтного тигра отловили в Приморье после серии нападений на собак

Конфликтный тигр. Обложка © Telegram / МинПрироды25

Конфликтный тигр. Обложка © Telegram / МинПрироды25

В Приморье произведён отлов крупного самца амурского тигра, сообщили в региональном Минприроды. Хищник неоднократно выходил в село Барабаш и охотился на собак.

Животное доставили в центр реабилитации в Алексеевке для осмотра. От его результатов будет зависеть дальнейшая судьба полосатого.

«Возможны возвращение в дикую природу с переселением в отдалённую часть ареала или продолжение реабилитации», — отметили в национальном парке «Земля леопарда».

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Ранее в Приморье амурский тигр загрыз рыбака до смерти. Для поимки людоеда специалисты расставили ловушки. Спустя несколько дней охотинспекторы нашли и застрелили зверя.

Тимур Хингеев
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