Конфликтного тигра отловили в Приморье после серии нападений на собак

В Приморье произведён отлов крупного самца амурского тигра, сообщили в региональном Минприроды. Хищник неоднократно выходил в село Барабаш и охотился на собак.

Животное доставили в центр реабилитации в Алексеевке для осмотра. От его результатов будет зависеть дальнейшая судьба полосатого.