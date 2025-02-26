«Просто возмутительно»: Отдых россиянки в Грузии обернулся кошмаром из-за снежного коллапса

Отдых россиянки в Грузии обернулся кошмаром из-за снежного коллапса, вызванного плохой работой коммунальных служб. Женщина рассказала РИА «ФедералПресс», что в конце минувшей недели Батуми засыпало снегом. Изначально местные жители радовались зимней сказке, которую не видели последние десять лет, однако потом у них и у туристов начались проблемы.

В частности, люди жаловались на коммунальные аварии. Свет, газ, вода, связь и тепло начали пропадать в целых районах. Перестал ходить общественный транспорт, власти приостановили работу аэропорта и железнодорожного вокзала. А коммунальщики зачастую отказывались решать проблемы «пока погода не улучшится».