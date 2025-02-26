«Просто возмутительно»: Отдых россиянки в Грузии обернулся кошмаром из-за снежного коллапса
Туристка из России пожаловалась на плохую работу коммунальщиков в Грузии
Отдых россиянки в Грузии обернулся кошмаром из-за снежного коллапса, вызванного плохой работой коммунальных служб. Женщина рассказала РИА «ФедералПресс», что в конце минувшей недели Батуми засыпало снегом. Изначально местные жители радовались зимней сказке, которую не видели последние десять лет, однако потом у них и у туристов начались проблемы.
В частности, люди жаловались на коммунальные аварии. Свет, газ, вода, связь и тепло начали пропадать в целых районах. Перестал ходить общественный транспорт, власти приостановили работу аэропорта и железнодорожного вокзала. А коммунальщики зачастую отказывались решать проблемы «пока погода не улучшится».
«Это просто возмутительно. Обычно непогода является поводом для усиленной работы всех служб, а не для лишнего выходного. Ведь среди тех, кто сидит без воды и тепла немало семей с детьми. А улучшение погоды обещают только через несколько дней» — возмутилась туристка из России.
Напомним, на минувшей неделе проблемы с погодой возникли и в Сочи, где выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов. А уже на этой неделе возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае сошла лавина. Кроме того, из-за снегопада аэропорт Сочи перешёл на режим работы по фактической погоде.
pixabay / Timrael