Из-за снегопада аэропорт Сочи перешёл на режим работы по фактической погоде

Аэропорт Сочи перешёл в режим работы по фактической погоде. Воздушная гавань продолжает обслуживание пассажиров, но есть задержки рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На территории г. Сочи и ФТ Сириус 24 и 25 февраля сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Аэропорт и авиакомпании прилагают все усилия, чтобы пассажиры вылетали вовремя, но главный приоритет — безопасность полётов. В настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании», — указано в сообщении.

Вылеты четырёх рейсов задержаны более чем на два часа. Всему виной поздние прибытия самолётов в аэропорт Сочи, отметили представители воздушной гавани. По данным МЧС, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в Сочи в течение нескольких дней продолжатся снегопад, гололедица, четырёхбалльный шторм и сохранится риск схода лавин.