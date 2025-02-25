Тренировал Самойлову и Фомина: Фрирайдер, пропавший под лавиной в Сочи, был звёздным инструктором
SHOT: Фрирайдер, погибший при сходе лавины в Сочи, был звёздным инструктором
Погибший в горах Сочи фрирайдер был инструктором звёзд — у него, в частности, тренировались певец Митя Фомин и блогерша Оксана Самойлова. Об этом сообщает SHOT.
Иван Хорьков с Митей Фоминым и Оксаной Самойловой. Фото © SHOT
Иван Хорьков. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, 28-летний Иван Хорьков долгое время работал инструктором по горным лыжам в Москве — в Сети набирал студентов и обучал их особенностям горнолыжного спорта в Крылатском. В последние пять лет Иван активно работал тренером в Сочи. Именно там среди его клиентов были Митя Фомин и Оксана Самойлова. У него также имеется удостоверение инструктора по горным лыжам, которое действует до 2027 года. Аттестацию он проходил в декабре 2023 года. Стоимость одного занятия с ним начиналась от 6 тысяч рублей.
Напомним, накануне лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае. В результате пропали три человека. Двое туристов смогли направить спасателям свои координаты. От третьего — Ивана Хорькова — не поступало никаких сигналов. Вскоре двоих человек обнаружили живыми.
Telegram / SHOT