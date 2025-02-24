Попавшие под лавину в Сочи туристы смогли передать координаты спасателям
Двое туристов, которые попали под сход лавины в Сочи, смогли передать спасателям свои координаты. Сейчас прорабатывается операция по эвакуации. Об этом доложили в пресс-службе курорта «Роза Хутор» по ситуации со сходом лавины в балке «Глубокая» в беседе с ТАСС.
«В опасной зоне оказалась группа из трех человек (один гид и два райдера). Все они катались за пределами маркированных трасс. Двое из них смогли прислать свои координаты, с ними поддерживается контакт по телефону, один человек не на связи. В настоящий момент в горах сложные метеоусловия», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае. Сообщалось, что пропал один человек. В этот же день российский турист погиб при сходе лавины на севере Индии. Местные жители вытащили туристов из-под снега, но одного уже не спасли.
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