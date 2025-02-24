В Сочи после схода лавины пропал турист
МЧС: Около курорта «Роза Хутор» сошла лавина, один турист пропал
Лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае, пропал один турист. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«На южном склоне хребта Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут», — говорится в сообщении.
Туристы сообщили, что в их компании был третий, который перестал выходить на связь. На поиски отправились спасатели.
А ранее Life.ru писал, что троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии. Один из них смог выбраться. Позже были найдены тела двух других.
Wikipedia / Sergei Kazantsev