Спасатели нашли двух пропавших в горах Сочи фрирайдеров
Попавшие под лавину возле курорта «Роза Хутор» в Сочи двое сноубордистов найдены спасателями. Кадрами их эвакуации поделились в МЧС РФ.
Эвакуация сноубордистов. Видео © МЧС России
«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в сообщении.
Напомним, что лавина сошла на южном склоне хребта Аибги 24 февраля, отрезав двоих сноубордистов от цивилизации. Ещё один турист перестал выходить на связь, его продолжают искать.
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МЧС России