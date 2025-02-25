Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 04:46

Спасатели нашли двух пропавших в горах Сочи фрирайдеров

Попавшие под лавину возле курорта «Роза Хутор» в Сочи двое сноубордистов найдены спасателями. Кадрами их эвакуации поделились в МЧС РФ.

Эвакуация сноубордистов. Видео © МЧС России

«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в сообщении.

Из-за снегопада аэропорт Сочи перешёл на режим работы по фактической погоде
Из-за снегопада аэропорт Сочи перешёл на режим работы по фактической погоде

Напомним, что лавина сошла на южном склоне хребта Аибги 24 февраля, отрезав двоих сноубордистов от цивилизации. Ещё один турист перестал выходить на связь, его продолжают искать.

Обложка ©

МЧС России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar