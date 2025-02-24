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24 февраля, 14:26

Пропавший в горах Сочи сноубордист был фрирайдером и катался за пределами трассы

Пропавший в сочинских горах сноубордист был фрирайдером и катался за пределами оборудованной трассы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в опасной зоне сейчас находятся его двое приятелей — 38-летний Николай и 34-летний Ярослав из Краснодара. На место выехали спасатели.

Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии
Троих туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкесии

Напомним, что ранее сегодня около 15:00 рядом с курортом «Роза Хутор» сошла лавина. Это случилось на южном склоне хребта Аибги, за пределами оборудованных трасс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Merkushev Vasiliy

Алена Пенчугина
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