Грабители со свиноколом: На Маврикии местные бандиты кошмарят россиян

Россияне пожаловались на произвол местных банд на Маврикии: хулиганы нападают на виллы наших сограждан и угрожают им расправой. Теперь туристы и живущие там русскоговорящие боятся за свою безопасность.

По данным SHOT, накануне ночью произошло нападение в самом спокойном районе острова: Евгений вместе с женой и подругой семьи арендовали виллу в Перейбере и, пока все спали, в дом ворвался незнакомый мужчина в маске и перчатках. Перепуганные туристы не успели среагировать, как вор приставил к животу Евгения свинокол и стал требовать ценные вещи и деньги.

Нападение грабителя на Маврикии. Видео © SHOT

Россияне отдали телефоны, часы и сумки, чтобы неадекват ушёл. Но он вернулся спустя некоторое время, и тогда Евгений договорился обменять вещи на одну тысячу долларов. Грабитель согласился и снова ушёл, но ненадолго. Спустя ещё несколько минут мужчина вернулся и жаловался на жажду. По словам Евгения, наркоман выпил 3 литра воды и окончательно оставил туристов в покое, пригрозив расправой, если они обратятся в полицию.

Сейчас пострадавшие живут с хозяином виллы, который нанял им охрану и сменил замки. Многие российские туристы опасаются за свою безопасность после инцидента. Они утверждают, что раньше на острове всегда было спокойно, а теперь некоторые вынуждены переезжать из вилл в отели.