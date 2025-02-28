Трагедия для частников: Россиянам объяснили, каким будет курортный сезон на Чёрном море в 2025-м

Тысячи волонтёров и сотрудники МЧС борются с последствиями разлива мазута в Чёрном море, который стал серьёзным испытанием для экологии и турбизнеса. Анапа, Крым, Азовское побережье — все эти популярные места пострадали от загрязнения.

Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова в беседе с Life.ru предупредила, что полностью очистить пляжи к лету 2025 года не удастся. Для того чтобы экосистема полностью очистилась от последствий катастрофы потребуется около 10 лет.

Мазут содержит токсичные соединения, которые представляют опасность для человека. Они могут вызывать заболевания органов дыхания, кожи, аллергические реакции и т.д. С мазутом нельзя соприкасаться без средств индивидуальной защиты. Но даже несмотря на их наличие, уже через несколько часов начинают наблюдаться признаки токсического воздействия. Ольга Лакустова Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия»

Волонтёрам, которые работают непосредственно на месте ликвидации ЧС ставят капельницы, которые выводят токсины, чтобы поддержать организм. Поэтому эксперт не рекомендует туристам этим летом посещать пострадавшие регионы.

Однако туризм на черноморском побережье не погибнет. По мнению Лакустовой, выживут отели с бассейнами и аквапарками, а вот частный сектор в пострадавших регионах может потерять туристов.