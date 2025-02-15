Водолазы достали 169 мешков с мазутом со дна моря под пирсом в Витязево

Водолазы МЧС России достали 169 мешков мазута из-под пирса в селе Витязево Анапского муниципального округа. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

МЧС поднимает мешки. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

«14 февраля группа специалистов совершила 17 парных спусков продолжительностью около 1 часа. Всего со дна моря за день подняли на поверхность 169 мешков с мазутом», — сказано в публикации.