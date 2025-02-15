Водолазы достали 169 мешков с мазутом со дна моря под пирсом в Витязево
Водолазы МЧС России достали 169 мешков мазута из-под пирса в селе Витязево Анапского муниципального округа. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
МЧС поднимает мешки. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
«14 февраля группа специалистов совершила 17 парных спусков продолжительностью около 1 часа. Всего со дна моря за день подняли на поверхность 169 мешков с мазутом», — сказано в публикации.
Чтобы ускорить процесс, на пирсе установили кран с электролебёдкой. Помогали и сотрудники Морспасслужбы, приславшие самоходную баржу «Пикник» с подъёмным краном. На дно была опущена металлическая клетка, в которую сложили все собранные мешки, чтобы поднять их на поверхность.
Ранее в Анапе произошли новые выбросы нефтепродуктов в воду. Вся эта масса приплыла к курортному пляжу. Напомним, что разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря, когда там потерпели крушение два нефтяных танкера. Волонтёры до сих пор помогают справляться с последствиями катастрофы.
Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край