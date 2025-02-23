На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута
Оперштаб Кубани: В Джемете и Анапе зафиксированы новые выбросы мазута
На пляже Джемете и в районе оздоровительного центра «Премьера» в Анапе выявили новые выбросы мазута. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Новые выбросы мазута. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский
«Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закреплённом за Краснодаром (пляж Джемете). Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района — на участке пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе», — указано в сообщении.
В оперштабе дополнили, что на участке береговой линии около детского лагеря «Жемчужина России» из-за мощного ветра обнажились застывшие капли мазута. До этого остатки нефтепродуктов находились под слоем песка. Специалисты отметили, что новых выбросов в этом районе нет.
Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрубили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате катастрофы в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся. В феврале там произошёл новый выброс мазута. Волонтёры до сих пор помогают справляться с последствиями катастрофы. Кроме того, водолазы достали 169 мешков с мазутом со дна моря под пирсом в Витязево.
Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский