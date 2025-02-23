На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута

На пляже Джемете и в районе оздоровительного центра «Премьера» в Анапе выявили новые выбросы мазута. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Новые выбросы мазута. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский

«Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закреплённом за Краснодаром (пляж Джемете). Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района — на участке пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе», — указано в сообщении.