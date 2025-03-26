Температура под 40 и сильная сыпь: Скарлатина превратила в ад отпуск туристов из РФ в Таиланде

Вспышка скарлатины началась у россиян в Таиланде. От инфекции страдают как взрослые, так и дети с температурой под 40 градусов и сильной сыпью. Другие отдыхающие теперь боятся выходить в город и ездить на экскурсии из своих отелей, пишет SHOT.

Как рассказали телеграм-каналу туристы, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах в последнее время выявлены десятки заболевших. Симптоматика у всех одна и та же: сильный кашель, высыпания на теле и языке, температура в районе 40 градусов, жуткая боль в горле и другие. Многим отдыхающим врачи ставят диагноз «скарлатина». Из-за этого туристам приходится пить антибиотики. Те же, кто не заболел, рассказали, что теперь боятся покидать свои отели, кто-то даже планирует отменить экскурсии на ближайшие дни и полностью отказаться от выходов в город.

С начала года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины. При этом за последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев. В начале марта массовая вспышка скарлатины наблюдалась в одной из школ Бангкока.