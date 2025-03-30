Академик высказался о вспышке загадочного вируса с кровавым кашлем в России
Академик Зверев: Информация о новом вирусе с кровавым кашлем скоро прояснится
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Природа нового неизвестного и крайне опасного вируса может быть установлена в ближайшие сутки. Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев в интервью ИА «Регнум» сообщил, что специалисты активно работают над идентификацией вируса, вызывающего у пациентов высокую температуру и кашель с кровью.
Несмотря на отсутствие на данный момент точных данных, эксперт выразил уверенность в скором успехе. Роспотребнадзор ведёт активную работу по изучению заболевания, которое не поддается лечению антибиотиками и не диагностируется как грипп или CoViD-19.
«Для того, чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это всё прояснится, что это за возбудитель», — рассказал Зверев.
Эксперты рассматривают микоплазменную пневмонию как одну из вероятных причин нового заболевания. По словам академика, если диагноз подтвердится, то речь идёт о бактериальной инфекции, а не вирусной. Это принципиально важно, так как в этом случае лечение антибиотиками может быть эффективным. Однако, по словам Зверева, для успеха необходимо точно подобрать препарат.
Ранее сообщалось, что в стране выявлены случаи заражения новой вирусной инфекции. Среди симптомов опасного заболевания: длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. При этом тесты на коронавирусную инфекцию и грипп показывают отрицательный результат. После сообщений о распространения в РФ нового вируса Роспотребнадзор взял под контроль этот вопрос. Онищенко выдвинул свою версию о загадочном вирусе.