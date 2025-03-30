Академик высказался о вспышке загадочного вируса с кровавым кашлем в России

Природа нового неизвестного и крайне опасного вируса может быть установлена в ближайшие сутки. Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев в интервью ИА «Регнум» сообщил, что специалисты активно работают над идентификацией вируса, вызывающего у пациентов высокую температуру и кашель с кровью.

Несмотря на отсутствие на данный момент точных данных, эксперт выразил уверенность в скором успехе. Роспотребнадзор ведёт активную работу по изучению заболевания, которое не поддается лечению антибиотиками и не диагностируется как грипп или CoViD-19.

«Для того, чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это всё прояснится, что это за возбудитель», — рассказал Зверев.