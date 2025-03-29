Паразиты и холера: Россиянам объяснили, как не привезти смертельные болезни с райских пляжей

Южные страны привлекают россиян тёплыми морями, великолепными пляжами, невероятными красотами, однако в добавок туристы получают высокие риски заражения экзотическими заболеваниями, которые не встречаются в нашей стране. Поэтому Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу предупреждает граждан о самых опасных недугах, встречающихся в Азии, Африке, Южной Америке и других регионах.

К ним относятся лихорадка Денге, передающаяся комарами и вызывающая высокую температуру и сильные боли; лихорадка Зика, особенно опасная для беременных; малярия, угроза от комаров, которая без лечения может привести к летальному исходу; жёлтая лихорадка, вирусная инфекция, от которой требуется вакцинация для посещения некоторых стран; лейшманиозы — паразитарные заболевания, передающиеся через укусы москитов; а также дизентерия и холера, которые могут возникнуть из-за некачественной пищи и воды.

Чтобы защитить себя от этих болезней, рекомендуется сделать необходимые прививки перед поездкой. Также важно пить только бутилированную воду и избегать уличной еды сомнительного качества. Использование репеллентов и москитных сеток поможет снизить риск укусов насекомых, а регулярное мытьё и дезинфекция рук станут дополнительной мерой предосторожности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».