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Регион
29 марта, 08:15

Паразиты и холера: Россиянам объяснили, как не привезти смертельные болезни с райских пляжей

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения туристов в Африке и Азии

Южные страны привлекают россиян тёплыми морями, великолепными пляжами, невероятными красотами, однако в добавок туристы получают высокие риски заражения экзотическими заболеваниями, которые не встречаются в нашей стране. Поэтому Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу предупреждает граждан о самых опасных недугах, встречающихся в Азии, Африке, Южной Америке и других регионах.

К ним относятся лихорадка Денге, передающаяся комарами и вызывающая высокую температуру и сильные боли; лихорадка Зика, особенно опасная для беременных; малярия, угроза от комаров, которая без лечения может привести к летальному исходу; жёлтая лихорадка, вирусная инфекция, от которой требуется вакцинация для посещения некоторых стран; лейшманиозы — паразитарные заболевания, передающиеся через укусы москитов; а также дизентерия и холера, которые могут возникнуть из-за некачественной пищи и воды.

Чтобы защитить себя от этих болезней, рекомендуется сделать необходимые прививки перед поездкой. Также важно пить только бутилированную воду и избегать уличной еды сомнительного качества. Использование репеллентов и москитных сеток поможет снизить риск укусов насекомых, а регулярное мытьё и дезинфекция рук станут дополнительной мерой предосторожности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Безопасные» медузы жалят российских туристов в Египте
«Безопасные» медузы жалят российских туристов в Египте

Ранее Life.ru сообщал, что пятилетний ребёнок привёз с отдыха в Египте редкого смертельно опасного паразита. Врачам удалось спасти малыша. У него нашли паразитарную инфекцию анкилостома — редкий вид глистов, которые поражают лёгкие и пищеварительную систему.

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freepik

Борис Эльфанд
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