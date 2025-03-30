Онищенко выдвинул свою версию о неизвестном вирусе, мучающем россиян кашлем с кровью и жаром
Онищенко призвал ждать итогов анализа нового вируса, вызывающего кашель с кровью
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Данные о предполагаемом новом вирусе, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, следует внимательно проанализировать и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — сказал Онищенко в разговоре с ТАСС и объяснил, что в петербургский Институт имени Пастера, специализирующийся на изучении гриппа, сведений о новых вирусных заболеваниях не поступало.
Академик РАН не исключает, что жар при этом «новом вирусе» может быть связан с тяжёлым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании являться индивидуальной особенностью организма определённого человека.
Ранее сообщалось, что в России выявлены случаи новой вирусной инфекции. Симптомы включают длительную лихорадку и сильный кашель, иногда с кровью, но при этом тесты на CoViD-19 и грипп показывают отрицательный результат. Роспотребнадзор уже начал проверку.